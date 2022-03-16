Стартап Change Foods будет производить сыр путем брожения

Компания Change Foods рассказала о своем проекте и как стартап собрала инвестиций на 2,1 млн долларов. Цель компания – выпуск натуральных сыров без использования продукции коров. Инвестиции для компании предоставили не только представители Кремнеевой долины, но и отдельные инвестиционные дилеры.

Американо-австралийский стартап, который на сегодня является единственной компанией по производству молочных белков путем прецизионного брожения, базирующаяся в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщил, что собранные средства будут способствовать ее расширению в районе залива, опережая запланирован выпуск продукта в 2023 году.

Change Foods заявляет, что решил сосредоточиться на сырые, так как он считается одним из самых трудных продуктов для создания безтвариннои альтернативы с сохранением функциональных свойств, вкуса и консистенции классического сыра.

Стартап разработал собственную технологию кодирования ДНК-последовательности специально отобранных микробов и дрожжей, которые в процессе брожения создают белки, идентичные молочным. Из них изготавливают концентрат чистого молочного белка, который является сырьем для безтваринного сыра.

«Не нужно коров. Мы используем микробов не только для создания настоящих молочных белков, но и жиров и ароматизаторов, путем точного брожения, отличает нас среди других производителей. Дальнейшая технология повторяет традиционную для создания продукта, который растягивается и плавится, как классический сыр», - пишут на сайте компании.

Учитывая растущий интерес инвесторов, Change Foods планирует запустить еще один раунд сбора средств до конца этого года.