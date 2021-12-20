Стало известно, насколько подорожает мясо в 2022 году

10:53 25 Ноябрь Киев, Украина

В Украину близится очередное подорожание продуктов питания. По прогнозам экспертов в продовольственной сфере, уже с апреля 2022 года цены возрастут почти в два раза. Это касается всех видов мяса, однако локомотивом удорожания станут цены на свинину. Об этом рассказал agronews.ua руководитель Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко.



По словам Бабенко, подорожание кормов для скота на 50% приведет к продовольственной катастрофе. На сегодняшний день цена закупки свинной туши составляет 45 грн/кг, что практически равно ее себестоимости. Следовательно, свиноводы рискуют получить убытки в одну-две тыс. грн на каждые 100 кг живой массы свиней», – объяснил эксперт.



Также эксперт поясняет, что уже с нового, 2022 года в мире подорожает мясо. И как известно зарплаты украинского населения самые низкие в Европе, а расходы на продукты питания значительно превышают доходы, следовательно, такой скачек цен – приведет к тому, что украинцы просто перестанут покупать мясо, что в последствии приведет к угрозе здоровью нации.











