Стало известно, какими купюрами чаще всего пользуются украинцы

12:27 19 июля Киев, Украина

По данным пресс-службы Национального банка Украины, на конец второго полугодия 2021 года в обороте находилось 585,2 млрд грн наличных денег.

В частности, 2,9 млрд банкнот на суму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд монет (без памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.

Это на 26,7 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2021 года.

По данным Нацбанка, на одного украинца приходится 71 банкнота и 156 монет

"Во время пандемии количество наличных в обращении выросло во всем мире и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются. По мнению НБУ , по мере уменьшения неопределенности из-за пандемии коронавируса и карантина спрос на наличные будет ослабевать", – отметили в релизе.

По данным регулятора, на одного украинца приходится 71 банкнота и 156 монет (на 1 января этого года 72 и 149 штук соответственно).