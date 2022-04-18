Стало известно, какими купюрами чаще всего пользуются украинцы

По данным пресс-службы Национального банка Украины, на конец второго полугодия 2021 года в обороте находилось 585,2 млрд грн наличных денег.
В частности, 2,9 млрд банкнот на суму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд монет (без памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.
Это на 26,7 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2021 года.
В частности, 2,9 млрд банкнот на суму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд монет (без памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.
Это на 26,7 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2021 года.
По данным Нацбанка, на одного украинца приходится 71 банкнота и 156 монет
"Во время пандемии количество наличных в обращении выросло во всем мире и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются. По мнению НБУ, по мере уменьшения неопределенности из-за пандемии коронавируса и карантина спрос на наличные будет ослабевать", – отметили в релизе.
По данным регулятора, на одного украинца приходится 71 банкнота и 156 монет (на 1 января этого года 72 и 149 штук соответственно).
• Больше всего в обращении – банкнот номиналом 200 грн и монет номиналом 10 коп.
• "Меньше в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (73,8 млн штук или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 грн (48,2 млн штук или 0,4% от общего количества монет в обращении). В обращении остается 452,1 млн штук "золотистых" одногривневых монет", – сообщили в НБУ.
Регулятор напомнил, что эти монеты будут постепенно выводить из обращения.
"Золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут. Постепенно в обороте их будет становиться все меньше. Их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты", – подчеркнули в Нацбанке.
• "Меньше в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (73,8 млн штук или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 грн (48,2 млн штук или 0,4% от общего количества монет в обращении). В обращении остается 452,1 млн штук "золотистых" одногривневых монет", – сообщили в НБУ.
Регулятор напомнил, что эти монеты будут постепенно выводить из обращения.
"Золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут. Постепенно в обороте их будет становиться все меньше. Их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты", – подчеркнули в Нацбанке.
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