США выделили $200 млн для поддержки водородных грузовиков

11:00 18 Ноябрь Киев, Украина

В рамках инициативы SuperTruck-3 Министерства энергетики США компании, занимающиеся разработкой и производством грузовых автомобилей на водородных топливных элементах, получат инвестиции в размере $200 млн, сообщают американские СМИ.

В частности, это такие компании, как Daimler, Ford, General Motors и Paccar (третий по величине производитель тяжелых грузовиков в мире после Daimler и Volvo Trucks). Инициатива SuperTruck-3 включает в себя несколько проектов, направленных на использование водорода и топливных элементов для создания более эффективных и экологически чистых грузовых автомобилей.

→ $33,97 млн выделено компании Paccar для производства восемнадцати тяжелых электромобилей на водородных топливных элементах.



→ Daimler Trucks North America получила $25,79 млн на дополнительную разработку и демонстрацию двух грузовиков на топливных элементах.



→ Компания Ford Motor получила $24,95 млн на создание и демонстрацию пяти электрических грузовиков Super Duty.



→ General Motors получила $26 млн для четырех грузовых автомобилей.



«Эти инвестиции и нововведения, которые они принесут, помогут сформировать будущее экологически чистой энергии и укрепить внутреннее производство, которое поддержит хорошо оплачиваемую карьеру трудолюбивых американцев», – сказала министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.