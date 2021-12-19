США выделили $200 млн для поддержки водородных грузовиков

В рамках инициативы SuperTruck-3 Министерства энергетики США компании, занимающиеся разработкой и производством грузовых автомобилей на водородных топливных элементах, получат инвестиции в размере $200 млн, сообщают американские СМИ.
→ $33,97 млн выделено компании Paccar для производства восемнадцати тяжелых электромобилей на водородных топливных элементах.
→ Daimler Trucks North America получила $25,79 млн на дополнительную разработку и демонстрацию двух грузовиков на топливных элементах.
→ Компания Ford Motor получила $24,95 млн на создание и демонстрацию пяти электрических грузовиков Super Duty.
→ General Motors получила $26 млн для четырех грузовых автомобилей.
«Эти инвестиции и нововведения, которые они принесут, помогут сформировать будущее экологически чистой энергии и укрепить внутреннее производство, которое поддержит хорошо оплачиваемую карьеру трудолюбивых американцев», – сказала министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.
→ Daimler Trucks North America получила $25,79 млн на дополнительную разработку и демонстрацию двух грузовиков на топливных элементах.
→ Компания Ford Motor получила $24,95 млн на создание и демонстрацию пяти электрических грузовиков Super Duty.
→ General Motors получила $26 млн для четырех грузовых автомобилей.
«Эти инвестиции и нововведения, которые они принесут, помогут сформировать будущее экологически чистой энергии и укрепить внутреннее производство, которое поддержит хорошо оплачиваемую карьеру трудолюбивых американцев», – сказала министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.
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