США обяжут App Store и Google Play удалить китайские приложения

В США вводится абсолютный запрет на обслуживание и транзакции приложений TikTok и WeChat с 20 сентября.
Запрет означает в том числе, что Apple и Google должны будут удалить приложения из своих онлайн-магазинов.
Если сделка, по покупке миноритарной доли TikTok американской компанией Oracle. не состоится до конца субботы, это будет означать, что президенту США Дональду Трампу удастся воплотить в жизнь угрозу полностью запретить работу приложений в стране.
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