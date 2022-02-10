США обяжут App Store и Google Play удалить китайские приложения

20:21 18 Сентябрь Киев, Украина

США вводится абсолютный запрет на обслуживание и транзакции приложений TikTok и WeChat с 20 сентября.

Запрет означает в том числе, что Apple и Google должны будут удалить приложения из своих онлайн-магазинов.

“Вступающий в силу запрет сделает невозможным для американских пользователей получить доступ к этим приложениям, и значительно снизит их функциональность”, – говорится в заявлении министерство торговли США.

Если сделка, по покупке миноритарной доли TikTok американской компанией Oracle. не состоится до конца субботы, это будет означать, что президенту США Дональду Трампу удастся воплотить в жизнь угрозу полностью запретить работу приложений в стране.