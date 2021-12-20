Средняя зарплата на крупных предприятиях составляет свыше 20 тысяч грн

Государственная налоговая служба предоставила данные о крупных предприятиях страны. Согласно отчету Центрального межрегионального управления официально в таких компаниях работает свыше 560 тысяч человек.

За последний отчетный период (IV квартал 2020 года), средняя заработная плата на крупных предприятиях составила 24 100 грн.

Где зарабатывают больше всего:

самый высокий показатель средней заработной платы по отраслям экономики по плательщикам, которые находятся на учете в межрегиональном управлении в сфере операций с недвижимым имуществом — 41 010 грн, в сфере информации и коммуникации — 37 726 грн и в сфере добывающей промышленности — 25 483 грн.

Самый высокий темп роста средней заработной платы в IV квартале 2020 года к предыдущему периоду (третий квартал 2020 года) наблюдается в сфере образования — 88,4%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 23,9%, в сфере транспорта — 11,7%, сфере оптовой и розничной торговли — 8,7% и в сфере поставок электроэнергии — 8,4%.

По сравнению с прошлогодними показателями поступлений платежей в бюджет, такая положительная динамика роста заработной платы в крупных компаниях привела к росту за I квартал 2021 года отчислений, таких как: