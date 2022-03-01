Средняя цена на рынке электроэнергии выросла на 12,09 %

14:10 06 Октябрь Киев, Украина

Пресс-служба Оператора рынка выставила стоимость электроэнергии. Данные показали, что в сентябре цифры выросли на 12,09% в сравнении с показателями августа.

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в сентябре составляла 1 485,58 грн/МВт.ч, что на 8,49% меньше, чем в сентябре 2019 года. На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в сентябре составляла 1 446,83 грн/МВт.ч, что на 19,9% больше, чем августовская цена, и на 18,11% меньше, чем было в сентябре 2019 года.

В объединенной энергосистеме цена электроэнергии на РСВ в сентябре увеличилась на 14,3%, по сравнению с августом, и составила 1 483,37 грн/МВт.ч. В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии на РСВ в сентябре уменьшилась на 8,89%, по сравнению с августом, и составила 1 510,23 грн/МВт.ч.

На внутрисуточном рынке (ВСР) средняя цена электроэнергии в сентябре составила 1 445,27 грн/МВт.ч, что на 19,92% больше, чем было в августе. В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" цена электроэнергии на ВСР в сентябре увеличилась на 18,28% и составила 1 589,32 грн/МВт.ч.