Средняя цена 1 га земли в Украине

Усредненная стоимость 1 га украинской земли составляет 26,8 тыс. гривен, такая цена является причиной слабого спроса на покупку сельхоз земли. Такие данные предоставил Украинский клуб агробизнеса.
Средняя цена 1 га пашни в Украине по состоянию на 1 августа составляет 26,8 тыс грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
Отмечается, что сравнительно низкую среднюю цену можно объяснить малым количеством сделок по продаже с/х земель, вероятно более низкой НДО проданных земельных участков с песчаными почвами и на склонах. Такая ситуация сейчас наблюдается в половине областей Украины
"Не слишком активным в первый месяц выдался оборот с/х земель. Среди основных причин: незначительное предложение продажи, а также неготовность нотариусов к удостоверению сделок купли-продажи с х земель из-за неоднозначного толкования некоторых положений законодательства", -говорится в сообщении.
Отмечается, что Минагрополитики получило завышенные значения стоимости земли на уровне 40 тыс грн/га, так как учитывало сделки об отчуждении всех сельхозземель, в частности с площадью менее 1 га и ценой почти 700 тыс грн, которые расположены недалеко от мегаполисов и которые покупают для строительства домов.
Как пояснила эксперт по земельным вопросам УКАБ Элина Юрченко, был проведен анализ данных Госеокадастра Мониторинга земельных отношений, в результате которого отделили сделки по отчуждению земель с/х назначения, площадь которых менее 1 га и цена такого гектара достигает 700 тыс грн. Такие участки обычно находятся в Киевский, Одесской и Львовской областях. Очевидно, что на таких земельных участках находятся элитные дома или они приобретаются для инвестирования в строительство, а не сельское хозяйство. Поэтому, чтобы определить объективную цену товарных с/х земель, брали для расчета цену отчуждения пашни площадью более 1 га.
"С разблокировкой совершения нотариальных действий, ожидается повышение динамики сделок по отчуждению с/х земель, что, в свою очередь, даст более полную картину цен 1 га земли", - подчеркнули в УКАБ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии