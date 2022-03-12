Средний и малый бизнес в Украине: инструменты кредита

Фонд развития предпринимательства (ФРП) расширил инструментарий поддержки финансирования микро-, малых и средних предприятий: к классическим кредитным программам добавились компенсация процентных ставок и кредитные гарантии в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом 10 июня во время презентации годового отчета Фонда развития предпринимательства за 2020 год сообщил исполнительный директор ФРП Андрей Гапон.
По его словам, в прошлом году Фонд первым в Украине внедрил механизм кредитных гарантий, которые изрядно помогли микро- и малому бизнесу во времена коронакризиса. Речь идет об уменьшении банковских рисков, связанных с возможной неплатежеспособностью предпринимателя, отсутствием у него залога или повышенной рискованности хозяйственной деятельности.
Исполнительный директор ФРП напомнил, что с нынешнего года в стране работает еще один подобный механизм - государственные гарантии на портфельной основе, агентом по которому является Укрэксимбанк. Максимальный размер кредита, который можно получить по этой программе - 100 млн гривен, максимальный срок кредитования - 10 лет.
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