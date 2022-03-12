Средний и малый бизнес в Украине: инструменты кредита

Фонд развития предпринимательства (ФРП) расширил инструментарий поддержки финансирования микро-, малых и средних предприятий: к классическим кредитным программам добавились компенсация процентных ставок и кредитные гарантии в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом 10 июня во время презентации годового отчета Фонда развития предпринимательства за 2020 год сообщил исполнительный директор ФРП Андрей Гапон.

По его словам, в прошлом году Фонд первым в Украине внедрил механизм кредитных гарантий, которые изрядно помогли микро- и малому бизнесу во времена коронакризиса. Речь идет об уменьшении банковских рисков, связанных с возможной неплатежеспособностью предпринимателя, отсутствием у него залога или повышенной рискованности хозяйственной деятельности.

"Это - идеальный инструмент для предпринимателей, которые не имеют имущества для залога, или, например, размер их залога не покрывает банковских рисков. Для таких случаев и существуют наши гарантии. Речь идет о 50-80% гарантирования того, что даже если с инвестиционным проектом, на осуществление которого предоставлен кредит, что-то случится и заем станет невозвратным, банк не потеряет полностью все. Что создает для него дополнительные гарантии возврата денег. А для многих предпринимателей это - единственная возможность взять кредит", - пояснил Гапон.

Исполнительный директор ФРП напомнил, что с нынешнего года в стране работает еще один подобный механизм - государственные гарантии на портфельной основе, агентом по которому является Укрэксимбанк. Максимальный размер кредита, который можно получить по этой программе - 100 млн гривен, максимальный срок кредитования - 10 лет.