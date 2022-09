Средний доход украинских IT-компаний, работающих с иностранными клиентами, за год вырос более чем на 25%

За последний год доход украинских IT компаний вырос более чем на 25%.• Лидирующую позицию в этой сфере деятельности занимают специалисты Столицы. Их годовой доход вырос на 40%.• Следом за Киевом идет Одесса, где заработки IT компаний возросли в треть, на 35%.• Дальше стремительно быстро развивается IT сфера и в Харькове 30%.• Позади всех Львов и Днепр с показателями 22% и 20%.→ Харьков→ Львов→ Одесса→ Киев→ ДнепрЕсли считать в денежном эквиваленте, то самая успешная IT компания находится в Харькове. Их средний доход оказался на 6% выше, чем у Львовских.На втором месте оказался Львов, где в IТ-бизнесе за первое полугодие 2021-го заработали на 6% больше, чем в Одессе. Зато в Одессе и Киеве средний доход IТ-компаний практически одинаков-с разницей в 1%.На последнем месте среди крупнейших городов-Днепр, там IТ-предприятия зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице.