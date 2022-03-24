Спрос на IT-специалистов растет

IT-индустрия в Украине начинает развиваться и расти. Согласно мнению экспертов, IT-вакансий в сентябре 2020 года было около 6 тысяч, что почти вдвое превышает спрос, обозначенный весной. Это на 20% больше показателей минувшего года.
Следует отметить, что наиболее популярным запросом стал frontend-разработчик – 731 позиция в сентябре. Помимо этого, в сентябре открыли 20 предложений в BigData. Популярными остаются специалисты NET, Java, Python и C++ для Senior и Middle позиций. Последние три языка уже несколько лет подряд являются лидерами международного рейтинга Международного института инженеров электротехники и электроники (IEEE).
Напомним, что Беларусь публично осудила Украину за переманивание IT-специалистов на поля государства: Министерство иностранных дел Беларуси официально вручило соответствующую ноту протеста послу Украины Игорю Кизиму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Ранее сообщалось, что украинское правительство намерено развивать в Украине сферу IT: для этого в Кабинете Министров разрабатывают отдельный законопроект, который должен создать благоприятные условия для отрасли. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
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