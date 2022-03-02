Спецодежду для полиции Германии будут шить в Украине на фабрике «ТК-Стиль»

Как стало известно, на швейной фабрике в Украине будут заниматься пошивом спецодежды для немецких копов. О том, как было налажено сотрудничество между украинской швейной фабрикой «ТК-Стиль» и полицией Германии, рассказала директор фабрики Светлана Титова-Толстик.

«Заказчиков мы всегда ищем сами. Нашей фабрике уже 17 лет. Все это время мы шьем для Европы и Америки, сотрудничаем с довольно известными брендами. С Германией мы работаем тоже не первый год - шили модельную одежду, пальто для НАТО, а также корпоративную одежду. У нас уже большое портфолио, поэтому именно этот заказчик (для полицейской формы - ред.) для нас был не очень тяжелым», - отметила Светлана.

В то же время директор швейной фабрики объяснила, что ее компания получает от заказчика все необходимое - лекала, ткани, фурнитуру.

Также Светлана рассказала, как ее команда из Чернигова стала известной в мире.

«Больше всего заказчиков из Германии, например, мы привлекли 2 года назад, когда я во время одной из рабочих поездок (торговых миссий) познакомилась с ними. С другими заказчиками обычно тоже знакомимся во время торговых миссий. На этих встречах мы получаем контакты и знакомимся с новыми брендами. После этого нам присылают заказ. Мы также проходим все необходимые аудиты, которые организуют заказчики перед отправкой нам материала», - отметила Светлана Титова-Толстик.

По словам Светланы, Европа и Америка заказывают в Украине пошивы одежды прежде всего потому, что в их странах почти не осталось собственных производств. Зато заказывать пошив, например, в Китае - невыгодно с точки зрения логистики и качества изделий.

«В Европе проблема отсутствия кадров на производствах началась еще лет 10 назад. Сейчас эта проблема уже года 3-4 существует и в Украине», - отметила Светлана.

Интересно, что в «ТК-Стиль» пока нет заказов для украинских спецслужб.

«Текстиль-Контакт» - группа компаний, которая начала свою деятельность в 1995 году и является ведущим национальным оператором продажи тканей и материалов легкой промышленности.

«ТК-Стиль» - это современная швейная фабрика, специализирующаяся на производстве верхней одежды, плечевых и поясных изделиях с 2003 года. Эта фабрика входит в группу компании «Текстиль-Контакт». Территориально «ТК-Стиль» расположена в Чернигове.