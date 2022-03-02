Спецодежду для полиции Германии будут шить в Украине на фабрике «ТК-Стиль»

Как стало известно, на швейной фабрике в Украине будут заниматься пошивом спецодежды для немецких копов. О том, как было налажено сотрудничество между украинской швейной фабрикой «ТК-Стиль» и полицией Германии, рассказала директор фабрики Светлана Титова-Толстик.
В то же время директор швейной фабрики объяснила, что ее компания получает от заказчика все необходимое - лекала, ткани, фурнитуру.
Также Светлана рассказала, как ее команда из Чернигова стала известной в мире.
По словам Светланы, Европа и Америка заказывают в Украине пошивы одежды прежде всего потому, что в их странах почти не осталось собственных производств. Зато заказывать пошив, например, в Китае - невыгодно с точки зрения логистики и качества изделий.
Интересно, что в «ТК-Стиль» пока нет заказов для украинских спецслужб.
«Текстиль-Контакт» - группа компаний, которая начала свою деятельность в 1995 году и является ведущим национальным оператором продажи тканей и материалов легкой промышленности.
«ТК-Стиль» - это современная швейная фабрика, специализирующаяся на производстве верхней одежды, плечевых и поясных изделиях с 2003 года. Эта фабрика входит в группу компании «Текстиль-Контакт». Территориально «ТК-Стиль» расположена в Чернигове.
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