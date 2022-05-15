Специфика работы в пандемию

Украинские компании приспосабливаются к специфической работе в 2020 году. Этот год стал настоящим испытанием для всех мировых компаний – удаленная работа, карантин и сложная эпидемиологическая ситуация сделали своё дело. По подсчетам экспертов, около 1 млн украинцев лишились работы в ходе весеннего локдауна.

Всего экономика страны может потерять до 4% годового ВВП, прогнозирует банк JP Morgan. С другой стороны, работать мы стали больше - средний рабочий день на «удаленке» стал длиннее на 48 минут, говорит исследование Гарвардской бизнес-школы. А что случилось с бизнесом, который тотально пошел в цифровую реальность? «Большинство компаний менее продуктивны, чем 12 месяцев назад», - констатирует издание Harvard Business Review. Цифровые гиганты, в основном, сохранили гибкие политики, которые позволяют сотрудникам выбирать, где они они хотят работать, но не принуждают к работе только из дома.

Twitter и Square навсегда позволил компаниям работать удаленно - и при желании посещать офис. Facebook планирует в ближайшие 10 лет перевести до половины сотрудников на постоянную работу из дома, уверен Марк Цукерберг. Глава Netflix Рид Хастингс жестко критикует удаленную работу. Он обещает вернуть сотрудников в офисы «через 12:00 после одобрения вакцины». «Большую часть ключевой работы невозможно выполнить из дома», - написал в мартовском письме к инвесторам основатель Amazon Джефф Безос. Сотрудники Google будут работать удаленно к нормализации эпидемической ситуации, но внутренние документы уже показывают, что производительность инженеров снизилась.

В Украине мало исследований, которые отражают реальное положение дел, но Creative States провели опрос. В нем приняли участие 209 респондентов из четырех локаций Сети коврокингов. Это IT-специалисты, представители венчурной, финансовой, туристической, креативной индустрии и реального сектора экономики. Большая часть респондентов - люди в возрасте от 26 до 35 лет.