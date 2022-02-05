Сотрудники Криворожского локомотивного депо грозят "итальянской забастовкой"

В случае невыполнения требований, работники Криворожского локомотивного депо начнут забастовку.
Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook в четверг, 17 сентября.
По его словам, сегодня они присоединились к акции протеста работников Криворожского железорудного комбината, о чем сообщили в письме мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу.
По его словам, сегодня они присоединились к акции протеста работников Криворожского железорудного комбината, о чем сообщили в письме мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу.
Он также отметил, что железнодорожники требуют повышение зарплат не менее, чем на 25%, пересмотреть уровень надбавок и дополнительных благ, а также приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.
В случае игнорирования требований руководством "Укрзализныци", с 29 сентября работники Криворожского локомотивного депо объявят "итальянскую забастовку" (люди выйдут на рабочие места, однако к работе не приступят).
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