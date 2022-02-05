Сотрудники Криворожского локомотивного депо грозят "итальянской забастовкой"

15:04 17 Сентябрь Киев, Украина

В случае невыполнения требований, работники Криворожского локомотивного депо начнут забастовку.





По его словам, сегодня они присоединились к акции протеста работников Криворожского железорудного комбината, о чем сообщили в письме мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу. Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook в четверг, 17 сентября.По его словам, сегодня они присоединились к акции протеста работников Криворожского железорудного комбината, о чем сообщили в письме мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу.

"В тексте письма говорится, что работники недовольны беззаконием и "низким положением" человека труда Кривбасса . Заявляется о нарушении трудового законодательства в сферах: оплаты труда, льготного пенсионного обеспечения, права на отпуск. Отмечается, что часть сотрудников работают в экологически загрязненных районах города, что коллектив вынужден работать на устаревших и технически неисправных локомотивах", - написал Волынец.

Он также отметил, что железнодорожники требуют повышение зарплат не менее, чем на 25%, пересмотреть уровень надбавок и дополнительных благ, а также приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.



В случае игнорирования требований руководством "Укрзализныци", с 29 сентября работники Криворожского локомотивного депо объявят "итальянскую забастовку" (люди выйдут на рабочие места, однако к работе не приступят).



