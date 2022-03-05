Сотрудники корпорации Apple не желают возвращаться к офисной работе

09:00 06 Июнь Киев, Украина

Если вы устали от работы на удаленке и мечтаете вновь ходить в свой родной офис, вас может удивить требование сотрудников корпорации Apple. Как пишет издание Verg, все работники Apple в своем письме главе корпорации Тиму Куку выступили против нового правила корпорации, которое обязывает их с осени работать из офиса не менее трех дней в неделю.

В письме говорится об отказе многих сотрудников возвращаться в офис. В обращении отмечается, что некоторые сотрудники уже были вынуждены написать заявление на увольнение.

"Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple", - говорится в письме.

Сотрудники Apple подчеркивают, что в прошлом году они успешно выполняли свои обязанности вне офиса.

Они также обратили внимание Кука на разницу во взглядах руководства и персонала компании на удаленную работу.

Сообщения о том, что "многие из нас хотят лично встретиться с коллегами в офисе, кажутся пренебрежительными и обесценивающими", - отметили авторы письма.

2 июня стало известно о письме Кука сотрудникам, в котором он написал о целесообразности работы из офиса несколько дней в неделю. Более того, некоторым командам придется приходить в офис по четыре или пять дней в неделю.