Сотрудничество УЗА и Госпродпотребслужбы при экспорте зерна в Китай

08:30 25 Май Киев, Украина

Украина продолжает оставаться одним из ведущих экспортеров зерна на мировом рынке. Большое значение при этом уделяется качеству продаваемого зерна. Добиться высокого контроля качества можно лишь общими усилиями. Недавно была заключена договоренность между Украинской зерновой ассоциацией (УЗА) и Госпродпотребслужбой. Основные положения договоренности зафиксированы в Меморандуме о согласованности действий при экспорте зерна в Китайскую Народную Республику. Меморандум подписали президент УЗА Николай Горбачев и глава Службы Владислава Магалецкая.

«УЗА всегда тесно сотрудничает с государственными органами власти для развития зернового сектора в Украине. Наши совместные инициативы с Госпродпотребслужбой призваны способствовать сохранению позиций украинского зерна на китайском рынке. Ведь Китай за последние годы стал одним из главных покупателей украинского зерна. По нашему мнению, крайне важно совместно реагировать на вызовы мирового рынка и совместными усилиями повышать качество и безопасность украинского зерна для улучшения его конкурентоспособности и востребованности у наших торговых партнеров», - отметил президент УЗА Николай Горбачев. «Для того, чтобы оперативно решать все вопросы, возникающие при осуществлении международной торговли, очень важно иметь прямую коммуникацию с профильными ассоциациями и производителями. Именно такую коммуникацию мы налаживаем с УЗА. Уверена, что вместе нам удастся существенно уменьшить количество нотификаций и решить проблемные вопросы производителей, с которыми они сталкиваются при экспорте», - отметила Владислава Магалецкая.

УЗА и Госпродпотребслужба в рамках Меморандума договорились рекомендовать бизнесу дополнительные меры контроля соответствия фитосанитарного состояния зерна, в том числе контроля качества и безопасности, для экспорта в Китай. Такие шаги, разработаные рекомендации и самоконтроль субъектов хозяйствования, позволят обеспечить экспорт зерна в Китай из всех исключительно регионов Украины с соответствующим соблюдением требований протоколов.

Китай сегодня является лидером по импорту украинского зерна, поэтому украинским производителям и экспортерам важно координировать свои действия с государственными органами власти относительно качества и безопасности продукции для сохранения позиций украинского зерна на перспективном китайском рынке.

В текущем сезоне Китай уже импортировал 11,9 млн т или 29% от общего объема украинского экспорта 41 млн т зерновых. Из этого объема около 9 млн т приходится на кукурузу, 2,86 млн т - на ячмень. Также Украина экспортировала в текущем сезоне в Китай более 1,8 млн т подсолнечного шрота (49% от общего объема экспорта) и более 1 млн т подсолнечного масла (около 24% от общего объема экспорта).