Сотрудничество УЗА и Госпродпотребслужбы при экспорте зерна в Китай

Украина продолжает оставаться одним из ведущих экспортеров зерна на мировом рынке. Большое значение при этом уделяется качеству продаваемого зерна. Добиться высокого контроля качества можно лишь общими усилиями. Недавно была заключена договоренность между Украинской зерновой ассоциацией (УЗА) и Госпродпотребслужбой. Основные положения договоренности зафиксированы в Меморандуме о согласованности действий при экспорте зерна в Китайскую Народную Республику. Меморандум подписали президент УЗА Николай Горбачев и глава Службы Владислава Магалецкая.
УЗА и Госпродпотребслужба в рамках Меморандума договорились рекомендовать бизнесу дополнительные меры контроля соответствия фитосанитарного состояния зерна, в том числе контроля качества и безопасности, для экспорта в Китай. Такие шаги, разработаные рекомендации и самоконтроль субъектов хозяйствования, позволят обеспечить экспорт зерна в Китай из всех исключительно регионов Украины с соответствующим соблюдением требований протоколов.
Китай сегодня является лидером по импорту украинского зерна, поэтому украинским производителям и экспортерам важно координировать свои действия с государственными органами власти относительно качества и безопасности продукции для сохранения позиций украинского зерна на перспективном китайском рынке.
В текущем сезоне Китай уже импортировал 11,9 млн т или 29% от общего объема украинского экспорта 41 млн т зерновых. Из этого объема около 9 млн т приходится на кукурузу, 2,86 млн т - на ячмень. Также Украина экспортировала в текущем сезоне в Китай более 1,8 млн т подсолнечного шрота (49% от общего объема экспорта) и более 1 млн т подсолнечного масла (около 24% от общего объема экспорта).
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