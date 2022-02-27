Состоятельные покупатели предпочитают автомобили Lamborghini

08:04 04 Октябрь Киев, Украина

Не смотря на распространенный в промышленном мире коронакризис, известная итальянская компания Lamborghini побила рекорды продаж своих дорогих автомобилей. Нужно отметить, что автомобили Lamborghini пользуются повышенным спросом у очень состоятельных покупателей. Так, только за сентябрь 2020 года во всем мире было продано 738 автомобилей. Это новый рекорд для компании, сообщается на ее сайте. При этом в третьем квартале 2020 года во всем мире продали 2 083 автомобиля Lamborghini.

Известно, что весной текущего года Lamborghini была вынуждена из-за пандемии коронавируса на два месяца закрыть все свои предприятия.

После возобновления производства компания сумела реорганизовать процесс и выпустила сразу три новые модели. Речь идет про Huracan RWD Spyder, гиперкар Sian Roadster и трековый спорткар Essenza SCV12.

Как сообщалось ранее, британец разбил Lamborghini через 20 минут после покупки. Цена двухместного авто – 200 тысяч фунтов стерлингов.

Также писали, что американец купил Lamborghini на помощь, выделенную государством. Спорткар он приобрел за 318 тысяч долларов.