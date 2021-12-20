Солнечные электростанции набирают популярность среди домохозяйств

12:51 27 Апрель Киев, Украина

По информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, среди украинцев растет популярность использования в частных домовладениях солнечных электростанций (СЕСд). По данным агенства, только в I квартале этого года еще 2000 домохозяйств установили солнечные электростанции. Для сравнения - это больше, чем за весь 2017 год (1901 СЕСд).

Таким образом, общее количество семей, которые генерируют и потребляют электроэнергию из энергии солнца, выросла на 7% и составило почти 32 тысячи. Суммарная мощность установленных ими СЭС - 835 МВт.

«Статистика показывает, что заинтересованность украинских домохозяйств в «чистых» источниках энергии не ослабевает. Ведь собственная СЭС - это реальная возможность быть независимым от энергопоставщика, самостоятельно генерировать электроэнергию и меньше платить за квартплату», - прокомментировал Константин Гура, и.о. председателя Госэнергоэффективности.

Домохозяйства, с установленными солнечными станциями общей мощностью 835 МВт, в среднем за год могут производить около 960 млн кВт·ч электрической энергии, чего достаточно для энергообеспечения около 320 тысяч домохозяйств.

ТОП-3 области-лидеры по количеству установленных СЭСд:

Днепропетровская - 4446 станций общей мощностью 122 МВт;

Тернопольская - 2614 станций общей мощностью 74 МВт;

Киевская - 2468 станций общей мощностью 54 МВт.

Ранее сообщалось, что украинцы инвестировали 600 млн евро в домашние солнечные станции.