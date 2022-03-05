Солнечная энергия остается самым дешевым видом электроэнергии

В некоторых частях мира солнечная энергия сейчас является самым дешевым источником электроэнергии в истории благодаря политике, поощряет рост возобновляемой энергии. Об этом говорится в новом отчете, опубликованном сегодня международным энергетическим агентством (МЭА).

Солнечный свет является свободным, но технология, необходимая для превращения его в электричество, может быть дорогой. Чтобы поощрить больше людей и компаний перейти на солнечную энергию, страны могут скорректировать свою политику, чтобы сделать покупку этого оборудования более доступной. Сегодня более 130 стран проводят политику, снижает стоимость новых солнечных установок.

В отчете говорится, что солнечная энергия станет "новым королем электроснабжения", поскольку цены продолжают падать. Ожидается, что в течение следующего десятилетия солнечная энергия будет все больше и больше доминировать на рынке, чему способствуют глобальные усилия по борьбе с изменением климата. ЕС, например, поставил цель к 2030 году получать 32 процента своей энергии из возобновляемых источников.