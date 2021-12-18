Сокращение безработицы – рынок труда в Украине

11:20 23 Июль Киев, Украина

Деятельность многих компаний после карантина начинает восстанавливаться, а значит – нужны новые работники. Исследование Международного кадрового портала показывает, что активный спрос появился в большинстве направлений и отраслей. За полтора месяца лета работодатели разместили на 47% больше предложений о работе, чем за аналогичный период весной, что говорит о восстановлении спроса на новых сотрудников. Об этом сообщается в исследовании Международного кадрового портала.

Согласно результатам исследования, активный спрос на сотрудников наблюдается именно в тех сферах, чья работа была невозможна или значительно ограничена в период действия основных карантина. Так, например, в рассматриваемый период активнее начали искать: домашний персонал, работников в сфере «Туризм, рестораны», консультантов, банковских работников, работников в спортивные учреждения.

Похожие тенденции наблюдаются и в разрезе активности отраслей. В первой половине лета ощутимо больше вакансий разместили работодатели из таких сфер: розничная торговля, финансовый сектор, электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника, услуги для населения (салоны красоты, пошив, ремонт одежды и обувь, такси, туристические компании спортивные и фитнес-клубы, центры развлечений и т.д.), гостиницы, рестораны, общественное питание, кейтеринг.

Накануне Служба занятости опубликовала портрет безработного украинском. Отмечалось, что у половины безработных есть диплом о высшем образовании. При этом почти 60% безработных - женщины.