Собственная авиакомпания Новой почты под названием - "Supernova Airlines"

07:03 06 октября Киев, Украина

Компания "Новая почта" планирует расширять свои горизонты. Следующим этапом в развитии предприятия является создание собственной грузовой авиадоставки под названием "Supernova Airlines".



Крупнейший логистический оператор "Новая почта" объявил о создании собственной авиакомпании Supernova Airlines ("Супернова Еарлайнз"). Согласно сообщению пресс-службы, предприятие будет иметь собственный флот самолетов.



Управлять новым подразделением будет "Новая почта Глобал". Авиарейсы перевозчик будет осуществлять из аэропортов "Борисполь" и "Львов". Supernova Airlines будет доставлять международные грузы.



"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты", – прокомментировал глава "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский новость о создании авиакомпании Supernova Airlines.



По его словам, решение запустить собственного авиаперевозчика продиктовано тем, что компания хочет и в дальнейшем гарантировать клиентам "высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки".



В пресс-службе "Новой почты" сообщили, что минимум полгода потребуется на решение процедурных вопросов. Например, получение разрешений от национальных регулирующих органов и на заключение договоров с международными партнерами. На первых порах новая авиакомпания намерена использовать два самолета на условиях лизинга.