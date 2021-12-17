Собрание ОПЕК+ влияет на рынок нефти

Данные торгов показали, как рынок нефти отреагировал на будущее заседание стран ОПЕК+. Несмотря на небольшие колебания, но предыдущие торги показали, что цена на «черное золото» понизилась. Биржи в ожидании решения инвесторов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures состоянием на 9:15 по Киеву во вторник составляет $64,69 за баррель, что на $0,26 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $ 0,41 (0,6%) — до $ 64,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,28 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,59 (1%) — до $61,56 за баррель.

Аналитики считают, что ОПЕК + может продолжить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусов в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

Признаки роста спроса на авиатопливо и бензин в США также оказывают поддержку нефтяным ценам. Как отмечает старший менеджер Phillips Futures Автар Санду, «около 1,6 миллиона человек прошли контроль в аэропортах США в воскресенье — максимум за более чем год».

Между тем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно восстанавливается, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.