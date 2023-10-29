Снижение продаж валюты Нацбанком привело к укреплению гривни на этой неделе

09:50 29 октября Киев, Украина

По данным регулятора, на этой неделе Национальный банк Украины сократил продажу валюты. Так на межбанке было продано 676,7 млн долларов, а куплено всего лишь 1,55 млн долларов.

Таким образом, объем продаж на межбанковском валютном рынке стал несколько меньше, чем за прошедшую рабочую неделю действия, когда было продано 735,5 млн долларов.

В целом с начала 2023 года НБУ продал для поддержания баланса на рынке более 22,6 млрд. долларов, а приобрел лишь 210 млн. долларов.

По результатам недели курс гривни на межбанке укрепился на 0,1% или на 3,2 копейки – до 36,5 грн/$1. В обменниках доллар подешевел сильнее – примерно на 10 копеек – до уровня 37,99 грн/$1.

Как известно, 3 октября Нацбанк ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны регулятор держал фиксированный курс гривни к доллару – сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года – 36,57 грн/доллар.

Теперь банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от действующего с начала войны официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ устанавливает официальный курс. Однако регулятор пообещал значительно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления. Тем временем курс доллара снижается уже три дня подряд.