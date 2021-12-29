Снижение пошлин укрепит торговые отношения США и ЕС

Как стало известно сегодня, между США и Евросоюзом заключен договор о снижении пошлин. В условиях повсеместного экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, этот договор позволит увеличить экспорт товаров и продукции, как для США, так и для стран ЕС, на сотни миллионов долларов.

Данное соглашение между США и ЕС стало первым снижением пошлин за более чем 20 лет.

Теперь ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов.

Также ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на пять лет, а ЕК немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер.

В свою очередь США снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимость в 160 млн долларов, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалками для сигарет.

Напомним, что ранее США отменили часть пошлин на китайские товары. Исключения ввели на более, чем тридцать категорий товаров на общую сумму $300 млрд. Они будут действовать до осени.

Также сообщалось, что США на время сняли пошлины со 146 китайских товаров. Часть указанных товаров производится только в Китае. В списке есть также продукты питания, автомобильные зеркала и детские стульчики.