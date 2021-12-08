Снижение НДС в Украине поднимет экономику - анализ

Экономисты искренне считают, что снижение НДС – это то, что может спасти украинскую экономику. Однако украинское правительство только снизило ставку для аграриев до 14% как решило пересмотреть свое решение и убедиться, что это правильно. Журналисты MYC собрали информацию о том, почему снижение НДС выведет экономику Украины на должный уровень.

Налоги должны обеспечивать достаточный объем поступлений в государственный бюджет для финансирования общественных нужд и услуг. Об этом хорошо помнят все, кто занимается проблемами публичных финансов в этой стране. Но, кажется, они совсем забывают, по крайней мере некоторые из них, что «необходимое зло» — налоги — должны причинять наименьший вред экономике и минимизировать свое искажающее влияние на решения экономических агентов, дабы последние имели стимулы работать и инвестировать.

Именно поэтому, на наш взгляд, ослабление налогового давления на экономику нельзя откладывать. И начать нужно именно с самого большого, в фискальном измерении, налога, уменьшив его нормативную ставку до уровня 15%. Это минимальная основная ставка налога, санкционированная европейской директивой об НДС, и она — компромиссный вариант во многих отношениях.

Известен факт, что 1% НДС обходится бюджету в 20–25 млрд грн, поэтому пропорционально величине уменьшения ставки следует ожидать сумму потерь государственного бюджета. Но хорошая новость заключается в том, что эти потери довольно скоро будут нивелированы. Согласно нашим оценкам, государственный бюджет Украины за год может недополучить от 30 до 40 млрд грн налоговых поступлений от уплаты НДС. В краткосрочной перспективе эти недопоступления могут быть полностью компенсированы за счет повышения темпов роста ВВП в размере 2–2,5% в добавок к ожидаемому уровню прироста, ведь конечные потребительские расходы населения всегда были и остаются весомым фактором экономического роста. Коэффициент эластичности прироста ВВП по конечным потребительским расходам населения составляет 0,95.

Общественное благосостояние, страну которого мы так стремимся построить все годы независимости (но, следует отметить, неудачно), должно быть оплачено за счет налогов, а не государственных долгов, которые, по иронии судьбы, все равно являются налогами, только для следующих поколений. Напомним, что за последнее десятилетие затраты на обслуживание государственного долга в текущих расходах государственного бюджета увеличились в пять раз. Возможно, это стечение обстоятельств, но, по официальным статистическим данным, коэффициент рождаемости в Украине в 2019 году был на самом низком уровне (1,228) за 15 лет, и специалисты прогнозируют его дальнейшее падение. Люди чувствуют неладное в «украинском королевстве», пусть интуитивно, но защитная реакция очевидна.

Поэтому сегодня концептуальный выбор, перед которым оказалась Украина в сфере налогообложения, невелик. Точнее, выбирать можно только из двух взаимоисключающих альтернатив: либо мы начинаем уменьшать сверхвысокую налоговую нагрузку и, как следствие, даем толчок развитию отечественной экономики, либо, как и раньше, закручиваем гайки, ущемляя при этом и без того небольшую официальную экономику, которая и в дальнейшем будет перетекать в теневой или офшорный сектор.