Смена планов ОПЕК+: увеличение добычи нефти

06:54 13 Июль Киев, Украина

Страны-участницы ОПЕК+ поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Члены делегаций нескольких стран, участвующих в сделке, рассказали агентству, что обсуждается возможность сокращения в августе добычи не на 9,6 миллиона баррелей в сутки, как сейчас, а на 7,7 миллиона баррелей. О планах участников ОПЕК+ увеличить добычу сообщает и The Wall Street Journal.

Сообщается, что предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии коронавируса.

Bloomberg пишет, что вопрос сохранения или смягчения квоты на добычу нефти будет обсуждаться на онлайн-конференции участников ОПЕК+ 15 июля. Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. Было объявлено о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

В начале июня было объявлено, что действие сделки продлевается до конца июля на тех же условиях сокращения добычи на 9,6 миллиона баррелей в сутки.