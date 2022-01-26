«Слуга народа» предложили новый закон для тех, кто не платит налоги

09:49 10 Сентябрь Киев, Украина

Украина борется с нелегальной работой украинцев всеми способами. Сейчас самыми актуальными «врагами государства» являются те, кто не уплачивает налоги от бизнес деятельности, а также должники по коммунальным услугам.

В Верховную Раду внесен законопроект № 4075 о запрете должникам по уплате налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование выезжать за границу. Законопроект внесен народным депутатом от «Слуги народа» Дарьей Володиной.

Законопроект называется «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» относительно временного ограничения права на выезд из Украины в связи с налоговой задолженностью».

Он предусматривает, что право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено в случаях, когда он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц), которое подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном законом, — до исполнения обязательств либо уплаты задолженности по уплате алиментов, налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, что в Украине уже существуют меры борьбы с должниками. Должникам за коммуналку запретят выезд за границу и право на управление автомобилем, а для коммунальщиков отменят судебный сбор.

Соответствующий законопроект № 3613 Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов под председательством нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой рекомендует внести в повестку дня сессии.