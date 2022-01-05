Сколько в Украине проблемных кредитов – подробности

Кредит стал выходом в кризисной ситуации и для предпринимателей, и для обычного населения. Однако кризис в стране затянулся и многие не смогли выплатить кредиты в срок. О проблемных кредитах в стране узнавали наши журналисты.

Объем кредитов, которые в финансовом мире принято называть проблемными, в Украине является самым большим в Европе. Речь идет о сумме, которая превышает 19,5 млрд долларов. Такие подсчеты аналитиков НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) говорят о том, что необходим был план работы с такими портфелями. Больше всего неработающих кредитов и долгов на сейчас сконцентрировано в государственных банках, тогда как еще 2-3 года назад тут лидировал ФГВФЛ.

На сейчас разработана специальная стратегия, которая позволит успешно бороться с таким явлением. В первую очередь будут расчищены активы госбанков — известно, что в их руках сейчас сосредоточено около 11 млрд проблемных кредитов. 2021 год должен стать активным в плане работы с задолженностями, также запланированы и приватизационные процессы.