Сколько в Украине миллионеров?

13:01 28 Июль Киев, Украина

Налоговая служба Украины сообщила, что в 2020 году в Украине задекларировали свои миллионные доходы свыше 8 000 человек. В сравнении с предыдущим периодом эта цифра выросла почти на 40%. Общая сумма задекларированных доходов составила 68,3 млрд.грн

Больше всего граждан с доходом более 1 млн.грн. - в Киеве - 40% от общего количества, или 3242 человека. В Днепропетровской и Харьковской областях насчитали 616 и 593 миллионеров, соответственно.

Три человека задекларировали более 1 млрд.грн. дохода: двое жителей Киева и один - Днепра.

В 2020 году Forbes насчитал в Украине шесть долларовых миллиардеров: Вадим Новинский выбыл из рейтинга, Ринат Ахметов потерял $3,6 млрд. В список также традиционно вошли: основатель EastOne Виктор Пинчук ($1,3 млрд, 1613 место), участники группы Приват Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1730 место) и Игорь Коломойский ($1 млрд, 1990 место), владелец МХП Юрий Косюк ($1,1 млрд, 1851 место) и основатель Ferrexpo Константин Жеваго ($1 млрд, 1990 место). По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из них, кроме Боголюбова, потерял от $0,1 млрд до $0,5 млрд.