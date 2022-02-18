Сколько клубники соберут в Украине, - данные экспертов

Хотя весна в этом году была затяжной и довольно прохладной, низкие температуры не повредили плантации клубники в Украине. По прогнозам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в стране, по сравнению с предыдущими годами, ожидается относительно не плохой урожай клубники.

«В Украине производится около 55-60 тысяч тонн клубники в год. При этом, около 88% производится домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей и частичную дальнейшую реализацию на рынках. Соответственно только 12% клубники производится на предприятия разных размеров», - сказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.

По ее словам, в прошлом сезоне объемы производства клубники были сокращены из-за заморозков весной. В этом году, по состоянию на середину мая, насаждения клубники не пострадали от заморозков, поэтому при благоприятных дальнейших погодных условиях этого года ожидаются большее предложение на рынке. Тем более, что высокая цена на клубнику прошлого года дополнительно простимулировала производителей увеличить насаждения.

При этом эксперт отметила, что в Украине присутствуют как экспортные, так и импортные поставки клубники, но они происходят в разные периоды в соответствии с сезонностью собственного украинского производства.

При этом экспортные поставки клубники значительно превышают импортные. Так, в 2020 году было экспортировано 2,7 тыс. Т данной ягоды, а импортировано - 0,6 тыс. Т. В 2019 году расхождение было еще больше: 3,9 тыс. Т против 0,1 тыс. Т.

Основными покупателями украинского клубники были европейские страны, львиную долю среди которых занимают поставки в Польшу (в 2020 году - 53%).