Скандальное увольнение в «Укрэнерго»

14:59 24 Июль Киев, Украина

Члена Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Льва Пидлисецкого обвинили в коррупционных правонарушениях. После этого последовало его увольнение по приказу министра финансов Сергея Марченко.

Вопрос якобы обсуждался на уровне премьер-министра Дениса Шмыгаля сразу после публикации аудиозаписей, на которых экс-депутат от «Самопомощи» Лев Пидлисецкий комментирует деятельность строительной компании «Південьзахіделектромережбуд».

Из его слов становится очевидным, что он осуществлял и осуществляет полный контроль над ее деятельностью и заинтересован в ее финансовых результатах. В разговоре упоминаются контракты для НЭК «Укрэнерго» на суммы менее 100 млн грн и контракты на строительство объектов для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Сам Пидлисецкий подтвердил свое увольнение и подлинность записей, но отрицает обвинения в коррупции.

«Наступил коррупции на хвост и сфабриковали обвинения без расследований и объяснений уволили. На следующей неделе выйду публично с объяснениями и реакцией», — написал он в Facebook.

Кроме того, он подчеркнул, что записи сделаны до его назначения в Набсовет, а также заявил, что экс-глава правления НЭК Всеволод Ковальчук продолжает и после увольнения контролировать деятельность компании.