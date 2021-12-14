Скандал в Харькове: куда пошли деньги на метро

10:26 31 Июль Киев, Украина

Решение харьковских городских властей о распределении денег всегда вызывает удивление. Вместо обновления трамвайного парка они кладут новую плитку в сквер, а теперь еще и свежий скандал в харьковском метрополитене.

Речь идет о тендере, который провело КП «Харьковский метрополитен» относительно обновления подвижного состава. Выбирая между отечественным Крюковским вагоностроительным заводом и китайской компанией CRRC Таngѕһаn, в метрополитене (читай – в мэрии) решили отдать победу азиатам, обосновав решение якобы большей выгодой для подземки.

Эту тему еще в июне затронул харьковский народный депутат Александр Бакумов. Тогда он указал, что в сумму закупки на тендере не вошли растаможивание и сумма перевозки, которая занимает около 25% от цены изготовления вагонов. Тогда он написал соответствующие депутатские запросы и призвал харьковских коллег приобщиться к этому процессу.

«Предпочтя нашему Крюковскому вагоностроительному заводу китайского производителя, руководствуясь непонятно какими мотивами, заказчик цинично ухудшил общий экономический эффект от реализации этого проекта в Украине», – написал на своей странице в Facebook Александр Бакумов и привел соответствующие расчеты.

«Если бы поставку вагонов осуществил украинский производитель, то это дало бы работу 1,1 тыс. человек, обеспечило 8 млн евро налогов и сборов в бюджет и фонды, а также сэкономило бы 2,1 млн евро расходов по безработице. Кроме этого, Харьков бы сэкономил 4,4 млн евро на ввозных пошлинах и т.п. Также город смог бы привлечь технологии, создать сервисную базу для обслуживания и ремонта, снизив тем самым стоимость обслуживания вагонов в 6,4 раза на 1 км пробега», - написал нардеп после того, как 28 июля принял участие в совещании с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов правительства на Крюковском вагоностроительном заводе.

По результатам обсуждения этого вопроса Денис Шмыгаль дал поручение создать комиссию, которая должна провести экспертизу и анализ результатов тендера в Харьковском метрополитене. Фактически, Александр Бакумов стал одним из немногих нардепов, кто открыто выступил против городской власти Харькова и вынес проблемный вопрос на уровень правительства. Интересно, подключатся ли к этой инициативе другие слуги народа, которые во время избирательной кампании позиционировали себя как защитники интересов простых горожан?