Скандал с Wirecard: Payoneer выпустит собственные карты

Средства клиентов платежной системы Payoneer теперь будут храниться на картах Prepaid Mastercard, собственного выпуска.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
После скандала с махинациями компании Wirecard (бывший производитель карт для Payoneer), Payoneer перевела все средства клиентов и истории операций из Wirecard Card Solutions в систему компании Payoneer Europe Limited. В компании заявили, что сделали это для комфорта и спокойствия клиентов.
Именно Payoneer Europe Limited теперь будет выпускать карты Prepaid Mastercard, а средства клиентов будут храниться на ее защищенных счетах. Эта компания авторизована Центральным банком Ирландии на территории всей Европейской экономической зоны.
После скандала с махинациями компании Wirecard (бывший производитель карт для Payoneer), Payoneer перевела все средства клиентов и истории операций из Wirecard Card Solutions в систему компании Payoneer Europe Limited. В компании заявили, что сделали это для комфорта и спокойствия клиентов.
Именно Payoneer Europe Limited теперь будет выпускать карты Prepaid Mastercard, а средства клиентов будут храниться на ее защищенных счетах. Эта компания авторизована Центральным банком Ирландии на территории всей Европейской экономической зоны.
Сообщается, что переход на нового эмитента был плавным и не повлиял на работу платформы. В Payoneer добавили, что сохранность средств клиентов гарантирует старейший британский банк Barclays.
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