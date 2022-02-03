Скандал с Wirecard: Payoneer выпустит собственные карты

19:44 16 Сентябрь Киев, Украина

Средства клиентов платежной системы Payoneer теперь будут храниться на картах Prepaid Mastercard, собственного выпуска.





После скандала с махинациями компании



Именно Payoneer Europe Limited теперь будет выпускать карты Prepaid Mastercard, а средства клиентов будут храниться на ее защищенных счетах. Эта компания авторизована Центральным банком Ирландии на территории всей Европейской экономической зоны. Об этом компания сообщила в своем блоге.После скандала с махинациями компании Wirecard (бывший производитель карт для Payoneer), Payoneer перевела все средства клиентов и истории операций из Wirecard Card Solutions в систему компании Payoneer Europe Limited. В компании заявили, что сделали это для комфорта и спокойствия клиентов.Именно Payoneer Europe Limited теперь будет выпускать карты Prepaid Mastercard, а средства клиентов будут храниться на ее защищенных счетах. Эта компания авторизована Центральным банком Ирландии на территории всей Европейской экономической зоны.

"Все средства хранятся на отдельных счетах Payoneer для поддержки их безопасности и ликвидности. Эти банковские счета используются только для хранения денег клиентов и полностью отделены от собственных счетов Payoneer", – заявили в компании.

Сообщается, что переход на нового эмитента был плавным и не повлиял на работу платформы. В Payoneer добавили, что сохранность средств клиентов гарантирует старейший британский банк Barclays.



