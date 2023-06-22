Швеция стала ближе: возобновляется авиарейс из Киева в Стокгольм

08:38 02 октября Киев, Украина

Как стало известно из сообщения Avianews, с середины декабря авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновляет авиарейс из Киева в столицу Швеции - Стокгольм. Этот рейс был закрыт компанией два года назад лоукостером Ryanair.

Теперь же Wizz Air будет летать в Швецию дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Авиакомпания выбрала аэропорт Скавста, который является базой для бюджетных авиаперевозчиков. Он предлагает низкие цены на обслуживание самолетов, но расположен в 100 км от Стокгольма. В связи с этим пассажирам необходимо закладывать дополнительные расходы на то, чтобы добраться до города - например, билет на автобус из Скавста в Стокгольм стоит около 20 евро, тогда как билет из Киева в Стокгольм обойдется от 25 евро в одну сторону.

Таким образом, новый рейс восстановит прямое авиасообщение между Украиной и Швецией - на данный момент прямых перелетов между странами нет.

Напомним, что ранее число внутренних авиарейсов в Украине превысило докарантинные показатели. Общее количество рейсов, как внутренних, так и международных, над Украиной в августе достигло 76% от показателя августа 2019 года.

Также сообщалось, что Франция поможет Украине создать госавиакомпанию. Появление национального авиаперевозчика должно обеспечить украинцам доступные и удобные перелеты между регионами.