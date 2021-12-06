Шотландский виски Johnny Walker будут разливать в бумажную тару

Как сообщает CNBC, в целях борьбы с пластиком, британские производители шотландского виски всемирно известной марки Johnny Walker переходят на разлив продукции в бумажную тару. Начиная с 2021 года виски будут разливать в бутылки из целлюлозы. Это экологически чистые емкости, хотя и напоминают тару для бытовой химии.

Так, по заявлению представителей британской компании, бутылки для популярного виски будут изготовляться на основе целлюлозы “из древесины, полученной полностью экологически чистым путем”.

“Бутылки из древесных волокон будут отвечать всем стандартам пищевой промышленности и будут полностью пригодными для переработки”, - заявляют в компании.

Сообщается, что ключевым отличием новых бумажных бутылок от привычных стеклянных будет их непрозрачность. А сами бутылки будут напоминать скорее тару для бытовой химии.

“Это идет вразрез с пользовательскими привычками, но мы делаем шаг навстречу экологии”, - подчеркнули в компании.

Сохранит ли концерн выпуск Johnny Walker в привычных стеклянных бутылках и если да, то как долго, в компании не сообщают.

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