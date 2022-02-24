Шоппинг в карантин – что изменилось за период кризиса?

В середине мая правительство Украины ввело жесткие карантинные ограничения по всей стране. Карантин повлиял на жизнь украинцев, в том числе и на покупательскую способность, и даже после его послабления некоторые карантинные привычки жителей Украины сохранились.

Известно, что возросла популярность курьерских доставок. Клиенты используют предоплату, предпочитая "безопасную" доставку, чтобы избежать каких-либо контактов. Так, по данным компании Glovo, количество таких заказов выросло на 64% уже в мае, а курьерская служба "Новая почта" заявляет о росте такого рода доставок более, чем на треть. Также известно, что большей популярностью стали пользоваться зоны самообслуживания и почтоматы. Служба доставки Raketa заявляет о еженедельном приросте заказов на 30%.

Соответственно, возросло количество покупок через онлайн-серверы. Так, по информации службы курьерских доставок "Новая почта", за первые 6 месяцев текущего года количество посылок, которое "прошло через их руки", возросло на 150 тыс.

Практически в два раза увеличился спрос на лекарства на сервисе Kabanchik. В летний период услугами курьерской доставки стали пользоваться на 30% реже, но при этом увеличился средний чек по сумме на 28%.

За счет роста популярности на покупки через интернет, стали пользоваться популярностью разнообразные скидочные купоны, промокоды и другие выгодные спецпредложения. По данным сервиса Promocodius купоны на услуги доставки во время карантина использовали в среднем на треть чаще, а спрос на промокоды сервиса Raketa и вовсе вырос на рекордные 33%.

По информации, которую предоставили почтовые службы, украинцы больше всего покупали в Китае, США, Польше и Великобритании.