IT-шники из Беларуси могут получить работу в Украине

08:35 20 Август Киев, Украина

В связи с политической ситуацией в стране белорусы могут рассчитывать на получение работы в Украине. В частности, именно IT-специалисты могут оформить все необходимые разрешения и документы в течение 5-7 дней.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова создать условия для комфортного переезда в страну IT-компаний и специалистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска в связи с политическим кризисом. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По словам министра, иностранные IT-специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение пяти-семи дней.

«Среди документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение пяти-семи дней центр занятости выдает такое разрешение», - написал Фёдеров.

Также он отметил, что в Украине действует программа квот для пять тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые могут получить вид на жительство на 10 лет.

«Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ИТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями», - добавил министр.

Квоты распределены по областям, где сосредоточено наибольшее количество IT-компаний Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, Киев - 2500 квот.