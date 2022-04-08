Шмыгаль отчитался о работе рынка земли в первую неделю

Премьер-министр Украины отчитался о движении рынка земли. На заседании Кабинета министров Денис Шмыгаль озвучил количество заключенных сделок о продаже украинской земли. Напомним, что рынок земли начал свою работу с 01 июля 2021 года.

По словам чиновника, за первые шесть дней работы рынка земли было заключено 322 договора по продаже участков сельскохозяйственного назначения.

«Рынок земли запущен, соглашения с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и в соответствии с установленными процедурами, за первые шесть дней с момента открытия рынка зарегистрировано 322 сделки по покупке земельных участков, к которым ранее применялся мораторий», — сказал премьер.

Также он назвал реформу рынка земли одним из самых крупных событий за период независимости Украины.