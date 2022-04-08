Шмыгаль отчитался о работе рынка земли в первую неделю

Премьер-министр Украины отчитался о движении рынка земли. На заседании Кабинета министров Денис Шмыгаль озвучил количество заключенных сделок о продаже украинской земли. Напомним, что рынок земли начал свою работу с 01 июля 2021 года.
По словам чиновника, за первые шесть дней работы рынка земли было заключено 322 договора по продаже участков сельскохозяйственного назначения.
Также он назвал реформу рынка земли одним из самых крупных событий за период независимости Украины.
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