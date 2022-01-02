Шесть британских компаний подали в суд на Порошенко

На Валерию Гонтареву и Петра Порошенко подали в суд шесть компаний Великобритании, а также известный бизнесмен Игорь Суркис. Иск подан в Высокий суд Лондона, о чем сообщается на сайте британского правосудия. Несмотря на то, что заявление зарегистрировано еще в 2019 году, информация стала известна только сейчас.

Эту же информацию подтвердили в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов, сообщает "Гордон".

"Высокий суд Лондона направил пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP", - рассказали юристы.

В компании также добавили, что уже получили разрешение действовать на территории Украины. "Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", – проинформировали в Reed Smith LLP, добавив, что в деле также фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

В январе текущего года братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против экс-президента, народного депутата Петра Порошенко с требованием компенсировать им 140 миллионов долларов. Компенсация, по мнению братьев, положена им за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале "1+1".

Ранее, еще весной 2019 года, олигарх Игорь Коломойский предупреждал тогда еще президента Петра Порошенко, что как только он перестанет быть президентом, его ждут неприятности от Игоря и Григория Суркисов. По его словам, Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

Выкупить права на телеканал Порошенко якобы собирался еще в 2015 году. Президент намеревался заплатить за долю Суркисов 140 миллионов долларов с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал.