Шарапова стала инвестором производства массажеров

Как сообщалось ранее, пятикратная обладательница титулов Большого шлема Мария Шарапова завершила свою спортивную карьеру. Как и многие звезды спорта, которые отошли от спортивной карьеры, Мария занялась новыми бизнес-проектами. Так, она уже является основательницей конфетного бренда Sugarpova.

Теперь Мария Шарапова приняла решение инвестировать средства в велнес-компанию Therabody. По словам бывшей теннисистки, этот стартап занимается производством гаджетов для массажа и других технологичных устройств для оздоровления.

Therabody анонсировала, что партнерство с Шараповой будет долгосрочным. Экс-спортсменка будет выполнять больше функций, чем просто инвестор: она также войдет в консультационный совет бренда и станет советником компании, помогая в разработке продуктов.

“Therabody был у меня на уме несколько лет по разным причинам. Я искренне верю в тренировки как профессионал, пусть даже завершивший карьеру. Вместе мы создаем категорию товаров, которая, как мы искренне надеемся, станет естественной частью вашей жизни”, - написала Шарапова в Instagram.

Ранее компания была известна как Theragun. Стартап был запущен в 2016 году и сменил название в начале текущего года. По собственным данным, у Therabody есть линейки устройств для массажа, умных ковриков для йоги, а также средств для тела. Также компания развивает образовательную платформу.

Объем инвестиций, и какую долю в компании приобрела Шарапова, не раскрывается.

Шарапова не новичок в бизнесе. С ранних лет карьеры она сотрудничала с такими брендами, как Nike, Evian и Porsche. Известно, что в 2012 году Шарапова основала компанию по производству конфет Sugarpova. При первоначальных инвестициях в 500 тысяч долларов бренд теперь зарабатывает около 20 миллионов долларов в год.

Заработок Шараповой за 28 лет спортивной карьеры Forbes оценил в более чем 325 миллионов долларов, что делает ее второй самой высокооплачиваемой теннисисткой всех времен после Серены Уильямс. 11 лет подряд Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой.