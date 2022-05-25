Шахтеры выходят на протесты

Шахтеры снова выходят на протесты. Согласно информации им не продолжили выплаты долгов по зарплате, а украинское правительство отказывается это делать за счет государственных средств.

21 декабря объявлено днем начала забастовки – такое решение приняли работники сразу трех шахт, входящих в состав ГП «ВостГОК». Речь идет о шахтах «Смолинское», «Новоконстантиновская» и «Ингульская». Все три – урановые, акция протеста бессрочная и будет длиться до тех пор, пока государство не выполнит требования работников.

Среди действий, которые собираются предпринимать бастующие – перекрытие автомобильных дорог на Кировоградщине. Пока что речь идет о четырех трассах – на Кривой Рог, Николаев, Александрию и Киев. Это шахтеры будут делать в знак протеста, поскольку предприятия выведены в режим простоя, что способствует накоплению долгов по заработной плате.

Ранее сообщалось, что донецким шахтерам начали выплачивать задолженность.

Как информируют на портале Донецкой военно-гражданской ОГА, первый транш для выплаты задолженностей работникам государственных шахт Донецкой области составил 381,5 миллиона гривен. Шахтерам начали выплату долгов по зарплате за октябрь-ноябрь 2020 года.