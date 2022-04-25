Шахтерам заплатят долги в размере 1,4 млрд гривен

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко пообещал выплатить задолженность по зарплатам шахтерам до конца года. Об этом он заявил на брифинге 26 ноября. Обещают, что для этого будет выделено 1,4 млрд гривен.

«Краткосрочное задача - реализовать механизмы, предусмотренные законопроектом №4119, предусматривающий выделение 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтеров. Эта задача нужно выполнить и завершить год без долгов по зарплате», - сказал Бойко.

Что будет с угольной отраслью

И.о. министра добавил, что в среду Кабмин утвердил концепцию развития угольных регионов.

«На мой взгляд, это достаточно сбалансирован, и, наверное, единственно возможный подход к решению непростой проблемы угольных регионов, шахт и людей. Реализация этого плана позволит сбалансировано и комплексно решить не только технические проблемы, возникающие при закрытии шахт, но и ряд социальных проблем в части занятости населения», - подытожил Бойко.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины собирается завершить реформирование угольной отрасли до 2030 года. При этом, по приблизительным подсчетам, закроют от 15 до 20 государственных шахт.