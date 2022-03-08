Шахтерам не выплатили 1,25 млрд гривен

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец разместил в своих социальных сетях информацию о задолженности перед шахтерами. По словам чиновника, Украина снова должна работникам шахт денег. На этот раз размер задолженности составляет 1,25 млрд гривен.

«Долг перед шахтерами вновь превысил отметку в миллиард - достиг 1,25 млрд грн. Долг за проделанную работу перед представителями одной из самых опасных профессий, перед их женами и детьми, перед жителями моногородов, жизнь которых, инфраструктура, предпринимательство полностью зависят от работы шахт и своевременных выплат шахтерам», - написал глава.

Он выразил возмущение тем, что горняки страны каждый раз должны «сначала просить, потом выбивать заработанное касками в правительственном квартале».

Независимый профсоюз горняков Украины напомнила Министерству энергетики о договоренности с шахтерами - о правительственных предложений относительно изменений в бюджет на 2021.

«Сегодня это единственная возможность заложить необходимую сумму при корректировке бюджета, чтобы по крайней мере до конца года люди имели своевременные расчеты», - пояснил Волынец.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики достигло договоренности с Министерством финансов по срочному погашению задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год. Однако выплаты так и не поступили.