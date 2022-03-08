Шахтерам не выплатили 1,25 млрд гривен

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец разместил в своих социальных сетях информацию о задолженности перед шахтерами. По словам чиновника, Украина снова должна работникам шахт денег. На этот раз размер задолженности составляет 1,25 млрд гривен.
Он выразил возмущение тем, что горняки страны каждый раз должны «сначала просить, потом выбивать заработанное касками в правительственном квартале».
Независимый профсоюз горняков Украины напомнила Министерству энергетики о договоренности с шахтерами - о правительственных предложений относительно изменений в бюджет на 2021.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики достигло договоренности с Министерством финансов по срочному погашению задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год. Однако выплаты так и не поступили.
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