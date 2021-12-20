Сезонная работа в Украине – анализ и цифры

Пока в целом по Украине на рынке труда ситуация неутешительная, в курортных регионах появились сезонные вакансии в сфере питания, обслуживания, садового хозяйства. Зарплаты там могут достигать 12-13 тысяч гривен. Такие данные приводит независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина.

По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом предложений сезонной работы стало меньше на четверть. Однако, такие вакансии есть. «Зарплаты поражают не всех, но, например, в теплицах по выращиванию овощей можно заработать 12 тыс.грн, поваром - 9 тыс.грн, горничной - 9 тыс.грн, садовником - 6 тыс.грн, продавцом еды на пляже - 13 тыс. грн », - рассказала Пашкина.

Также специалист советует не отвергать сразу вакансии с задекларированной низкой зарплатой. «Платить могут немного, но обеспечат жильем, питанием, форменной одеждой, то есть удастся выиграть благодаря сокращению расходов», - объясняет эксперт.

Напомним, по последним данным Государственной службы занятости, за год зарегистрированных безработных в Украине стало больше на 64%. В центрах занятости стоят на учете около полумиллиона человек. Из-за карантина особенно много безработных появилось в гостиничной сфере и в секторе общественного питания.