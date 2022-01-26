Сезон консервации в Украине: цены и возможности

07:43 11 Сентябрь Киев, Украина

В Украине начался активный сезон консервации – хозяйки вовсю планируют выполнение заготовок. Однако планы могут корректироваться исходя из цен на овощи и фрукты, которые в этом году, отнюдь не дешевые.

Жительница Киевской области Ярослава Августинович для того, чтобы законсервировать на зиму перцы, отправилась на столичный оптовый рынок. По ее словам, на местном базаре ценник на овощи едва ли не вдвое больше.

"Если мы покупали перец в Киеве сладкий по 25 гривен за килограмм, то на Васильковском рынка цена - 40 гривен за килограмм", - говорит женщина, и добавляет, что неприятно поражена нынешними ценами. Продавец одного из розничных рынков столицы Руслан объясняет: из-за роста закупочной цены вынужден повысить цены на овощи, хотя от покупателей, говорит, нет отбоя. И не лучше сейчас берут помидоры для консервации.

Эксперты же успокаивают, мол, ситуацию спасут новый урожай и турецкий импорт. "Где-то с конца сентября можно ожидать снижения цен в сегменте огурцов и томатов", - уверен исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко.

В снижении цен уверена и Людмила - женщина продает картофель по 12 гривен за килограмм: "Оптом у нас в Винницкой области вообще по 4-6 гривен картофель". В ассортименте также морковь по 14 гривен, свекла по 12 гривен и лук по 10 гривен за килограмм.

Однако, в этом сегменте, говорят эксперты, удешевление ждать не стоит, хотя увеличение цен также не прогнозируют.