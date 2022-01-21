Сезон клубники в Украине: цены снизились

В Украине сезонная ранняя ягода дешевле, чем у соседей. Эксперты также отмечают, что сезон клубники сместился на 2-3 недели в текущем году. В 2020 году массовая продажа фруктов и ягод началась в конце апреля.

Подешевела как местная, так и импортная ягода. Интересно, что кое где украинская клубника стала даже дешевле импортной из-за рубежа. По данным аналитиков, если еще несколько недель назад первые относительно крупные партии местной ягоды в Украине предлагались по $ 7,90 за кг, то сейчас цены обвалились до $ 4,30-4,70 за кг.

Существенный сдвиг старта сезона местной клубники за холодной погоды весной в этом году фиксируется по всем странам европейской части мониторинга EastFruit. Однако, в некоторых регионах поздний старт даже поспособствует более удачному урожая по сравнению с 2020 годом - ягодные насаждения смогли благополучно пройти через заморозки конца апреля. О неплохие перспективы сбора ягод сейчас уже сообщают некоторые украинские фермеры.

Также отмечается, что цены на импортную землянику садовую уже упали до уровней ниже прошлого года.