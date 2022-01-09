Ни для кого не секрет, что после российской оккупации Крымского полуострова, стратегическая важность Северо-Крымского канала возросла в разы. Недавно стало известно, что канал сменил собственника. Как сообщил министр агрополитики Роман Лещенко, Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.

«Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики, и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. Минагро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечения ее институциональной, законодательной и финансовой основы», - отметил министр.