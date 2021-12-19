Сети украинских супермаркетов провели социальную инициативу «Защищаем границы нашего края вместе»

10:35 08 Декабрь Киев, Украина

В связи с последними политическими событиями в мире, когда границы оказались в зоне риска и нуждаются в укреплении, по обращению пограничной службы, сети «Наш Край» и SPAR провели социальную инициативу «Защищаем границы нашего края вместе» и привлекли партнеров-франчайзи к сбору средств для закупки Егозы (колючей армированной проволоки), необходимой для защиты границ.

Представители сети супермаркетов передали пограничникам Луцкого пограничного отряда более тысячи метров сетки для укрепления границ нашего государства.



Директор сетей супермаркетов «Наш край» и SPAR Виктор Молченко сообщил, что в короткие сроки откликнулись и присоединились к инициативе партнеры из разных регионов страны и совместными усилиями удалось собрать 120 тыс.грн.



За эти средства было закуплено 1260 метров Егозы.



По словам заместителя начальника Луцкого пограничного отряда по вооружению и технике полковника Космина, на сегодняшний день пограничники "построили" 7 километров забора, а в целом опасный участок, который нужно отгородить составляет 50 километров.

«Мы уже выставили деревянные столбы на 25 километров границы. Со своей стороны лесоводы тоже помогают. У Луцкого пограничного отряда участок границы 211 километров, из которых 208 – с белорусами. На момент обострения ситуации у нас в общем было всего несколько километров забора и он локально был расположен в местах, где фиксировали контрабандную деятельность», – рассказал он. – Сетку мы ставим на баланс и сразу вывезем на границу, где она будет установлена на отведенные участки».

Полковник Космин сообщил, что в настоящее время ситуация на границе находится под контролем. Несмотря на погодные условия, пограничники готовы ко всему, но все же надеются, что ситуация с мигрантами нормализуется, а установка забора на пограничной территории этому только поспособствует.



