Сеть АЗС Glusco обрела нового владельца - Socar New Energy Ltd

Сеть автозаправок Glusco наконец обрела нового владельца. Им стала компания Socar New Energy Ltd, зарегистрированная на Кипре. О желании владельцев купить сеть АЗС сообщалось еще в июне, однако информация не была подтверждена.

"Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

Для начала работы в Украине Socar New Energy должна получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.