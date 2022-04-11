Сеть АЗС SOCAR хочет купить Glusco

15:27 16 июля Киев, Украина

Новым владельцем сети автомобильных заправочных станций Glusco может стать Азербайджанская АЗС SOCAR.

Об этом сообщает портал enkorr.



Компания АЗС SOCAR является оператором для поставки топлива Роснефти на территорию Украины. Зарегистрирована она на Кипре.



Для данной сделки длительное время подбирали определённую структуру. По итогу было решено, что данная сделка будет завершена на 100%, то есть права на Glusco Energy перейдут к Socar New Energy.



Тем не менее, чтобы приступить к работе на территории Украины, компании потребуется разрешение Антимонопольного комитета. Помимо этого, компании потребуется разрешение на сотрудничество с другими странами, откуда идёт деятельность.



За последние годы между Украиной и Азербайджаном заметно улучшились отношения в сфере поставки нефтепродуктов. Более того, именно Азербайджан стал одним из наиболее ценных поставщиков для Украины.



Подобное решение со стороны СОКАР вполне логично, ведь им требуется расширять собственный бизнес на территории Украины, а нефтепродукты в этом деле являются определяющими.